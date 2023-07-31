曼聯輸波後防連環爆！奧拿拿喪鬧馬古尼

曼聯周一(31日)朝早喺美國之旅最後一站，2比3不敵德甲勁旅多蒙特，喺美國踢4場熱身賽1勝3負，成績未如理想。曼聯今場後防連環送禮，新加盟嘅門將奧拿拿一度忍唔住爆Seed，向住「前隊長」哈利馬古尼破口大罵，呢一幕令唔少曼聯迷拍手叫好！

曼聯上半場形勢佔優，達洛治24分鐘禁區外放冷箭先開紀錄，但完半場前突然送大禮，班頓威廉斯同域陀連迪路夫1分鐘內各自出錯，令當耶爾馬倫閃電連轟2球，曼聯半場由領先變落後1比2。下半場曼聯用奧拿拿代替湯希頓把關，點知幾分鐘就幾乎再輸，全靠奧拿拿神勇救出對手近門施射，奧拿拿隨即嬲到衝去對住哈利馬古尼狂鬧，唔少網民見到後留言：「曼聯就係要呢啲門將鬧醒班後防！」

52分鐘曼聯憑安東尼馬菲奧斯遠射追成2比2，不過防線始終靠唔住，60分鐘守角球靠門楣救番一命，但70分鐘走甩尤素法莫高高，被對方近門射入，曼聯最終以2比3落敗。曼聯下周六(5日)會返主場同朗斯踢熱身賽。

曼聯領隊坦哈格賽後不滿表示：「原本係場好精彩嘅比賽，但突然間送2個大禮，咁樣犯錯令人困擾，最後半個鐘頭係踢得好差，完全冇跟從戰術，冇壓逼、冇組織，只係11個個體企喺球場，咁嘅表現係唔可以原諒，就算只係熱身賽都唔得。」