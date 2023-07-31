愛倫韋特：愛爾蘭無懼超霸鷹

尼日利亞將會於B組最後一輪分組賽面對經已篤定出局的愛爾蘭，只要和波就可以晉級16強。

非洲超霸鷹上仗從後反勝合辦國澳洲，表現出色。教練禾真姆的戰術及調兵遣將相當奏效，如今她們有機會兩次打入女子世盃決賽周，都能夠取得出線資格。

我認為尼日利亞對袋鼠兵時後備入替，並攻入致勝入球的巴塞隆拿前鋒奧梳艾拉，今仗將會再一次成為球隊最具入球威脅球員，而烏捷娜簡奴亦有能力於邊路構成危險。

帶領球隊對賽加拿大時取得零封成績及面對澳洲時有入球進帳的奧哈莉，將會聯同英國出世及曾跟我一同效力諾特郡的普琳迪，確保後防表現保持紀律性。

我為愛爾蘭感到惋惜，縱使她們硬撼奧運女足金牌得主加拿大時上半場控制戰局，但最終以1比2落敗。她們將希望取得首次打入決賽周後的第1分。

隊長凱蒂麥卡碧對加拿大時，憑着角球直接取得入球。這位阿仙奴球星是隊友的榜樣，能夠於大賽時帶來影響力，所以我預期她今仗會再度交出耀眼表現。

露絲姬恩於今屆賽事的進攻表現甚佳，而上仗擺脫傷患困擾正選上陣的中堅露爾絲姬恩，將要於今場硬仗中帶領後防交出穩固的表現。

尼日利亞賽前充滿信心，但愛爾蘭亦無畏無懼，所以我認為今仗最終雙方會打成平手，各得1分。