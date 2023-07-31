愛倫韋特：袋鼠兵贏波闖16強

B組出線形勢相當激烈，事關最後一輪分組賽合辦國澳洲，將會惡鬥奧運女足金牌得主加拿大，連同榜首的尼日利亞，三支球隊將會一同爭奪出線16強的兩個席位。

我肯定澳洲以2比3不敵尼日利亞後感到失望，特別是在接近50,000名主隊球迷入場支持的情況下。但我認為她們將會為國而重新團結起來及交出好表現，以避免分組賽便提早出局。

森卡爾能否上陣繼續成疑，但我相信如果她能夠出場比賽的話，將會大大加強澳洲的實力。效力阿仙奴的卡特琳芙特需要交出好表現，而海莉拉索及艾莉卡賓達有能力於右翼位置力壓加拿大。

袋鼠兵不能夠再次犯錯，特別是於後防位置，上仗守衛阿蘭娜堅妮地跟門將麥堅絲阿洛特一同犯錯，導致奧梳艾拉能夠為非洲超霸鷹攻入致勝入球。

我認為加拿大上仗開局表現麻麻，所以最終只是幸運地僅以2比1擊敗愛爾蘭。要不是梅根歌洛妮於上半場完結前擺入了一個烏龍球，加拿大才能夠乘虛而入最後贏波而回。

楓葉兵今仗要獲勝的話，我相信謝絲菲林明需要壓得更加前及掌控球隊的攻守勢，而老將姬絲甸冼佳亞上場令愛爾蘭防線帶來困擾，同樣也是球隊的關鍵人物。

蘇菲絲密特是另一位無論球會，以及國家隊都擁有很多寶貴經驗的球員，上仗後備入替表現相當好，我希望今仗面對澳洲時，可以看到她於加拿大中場上得到更多上陣時間。

但我認為澳洲今仗將會非常拚搏爭取勝利，預期她們將可擊敗加拿大，取得晉級淘汰賽資格。