利物浦又轟4球　蘇保斯拉爾幾乎中圈入波

英超勁旅利物浦喺季前熱身繼續展示強大火力，周日(30日)喺新加坡以4比0大勝李斯特城，3場季前熱身賽都轟入對手4球，匈牙利中場蘇保斯拉爾表現出色，下半場有一球中圈長程炮笠射幾乎得手，技驚四座。

利物浦前2場熱身賽，分別4比2贏卡爾斯魯厄同4比4和格雷特霍夫，今場對英冠李斯特城繼續開殺戒，上半場就由達雲紐尼斯、波比奇勒同迪亞高祖達各入1球領先3比0。半場期間利物浦換走10個球員，蘇保斯拉爾曾喺中圈反搶後即時笠射，可惜被李斯特城門將插水式頭槌解圍，利物浦最後由小將杜亞克埋齋，大勝4比0完場。

利物浦展現出強大攻擊力，不過領隊高普賽後強調防守重要性，直指達雲紐尼斯需要參與更多防守：「要做正選嘅關鍵就係願意防守，我從來未聽過一支偉大球隊係唔擅長防守，所有前鋒都係一樣，除咗進攻之外仲要喺防守上發揮影響力。」