蓮達卡絲杜獻超級金球　球場再暈倒惹憂慮

今屆女子世盃其中一個最耀眼球星，非哥倫比亞女足嘅蓮達卡絲杜莫屬，呢位18歲「抗癌鬥士」周四(27日)操練一度昏迷，點知周日(30日)H組次輪對德國女足神奇復出，而且仲轟入今屆最精彩入球之一，帶領哥倫比亞女足贏2比1。不過，蓮達卡絲杜比賽尾段疑似再度暈倒，令人擔心佢嘅身體狀況。

蓮達卡絲杜上周操練突然暈倒，一度失去意識，估唔到對德國女足繼續擔正，佢喺52分鐘禁區內閃身避開敵衞，窄角度下拉弓射入遠柱死角，技術同射術兼備，最終哥倫比亞女足補時絕殺贏2比1，喺H組2戰全勝登上榜首位置。

初登世盃舞台嘅蓮達卡絲杜，連續2場分組賽都有入波，但佢喺83分鐘突然又出現不適，先喺跪喺地下，隨後更全身冇力咁趴喺草地疑似暈倒，軍醫即刻入場為佢治療，最令球迷震驚嘅係，蓮達卡絲杜治療後竟然再返入場比賽，去到補時先至被換走，唔少網民批評哥倫比亞女足「收買人命」。

蓮達卡絲杜3年前發現患卵巢癌，需要做手術切除腫瘤，亦做過長達半年嘅化療，經過2年終宣布抗癌成功，但佢喺短期內2次球場上不適暈倒，令人擔心佢嘅身體情況，有消息指佢係因為失眠加上比賽需求大，先至出現體力不繼嘅問題。