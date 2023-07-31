葡萄牙女戰神破C朗紀錄　偶像竟然係佢？

葡萄牙女足喺今屆女子世盃表現出色，喺E組最後一輪將同「擂台躉」美國女足爭出線，雖然外界一致睇好美國女足，不過葡萄牙女足超新星妮莎莉夫傷愈，就令佢哋保持一絲爭勝希望。妮莎莉夫上輪已打破C朗嘅葡萄牙最年輕世盃入球紀錄，前途無限。

效力賓菲加嘅妮莎莉夫，17歲就為葡萄牙女足上陣，今次首登世盃舞台，決賽周前已被睇好會上位，「金牌經理人」佐治文迪斯喺3月率先將佢招攬，係佢旗下第1個女足球員。妮莎莉夫首仗對荷蘭女足因傷只做後備，令葡萄牙女足進攻力大減，不過上場對越南女足復出即入波，令佢以20歲8個月之齡，打破C朗拿度喺2006年世盃入波(21歲132日)，成為葡萄牙史上最年輕世盃入球者。

妮莎莉夫同C朗係同鄉兼同一經理人，性格率直嘅佢早前被問到世紀難題：「C朗同美斯邊個勁？」呢位20歲女將就有驚人答案：「我從來都唔係特別迷C朗或者美斯，我細細個就鍾意一個10號魔術師，呢個人就係艾馬！佢隻腳可能仲瘦過我，但佢嘅技術同視野可以解決場上所有難題。」阿根廷中場艾馬球員時代曾效力賓菲加5季，成功獲得妮莎莉夫歡心。