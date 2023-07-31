季前熱身賽　傑志拍跳泰乙猜納犀鳥爭首勝

正於泰國備戰新季征途的港超聯球隊傑志，周二（1日）將迎戰在當地第3場友賽，作客泰國泰乙球隊猜納犀鳥。「藍鳥」過去兩場面對泰國頂級聯賽球隊都僅負，但經過兩場友賽之後，球員比賽狀態必定有所提升，今場表現值得期待。（周二晚上6時開賽）

繼2比3僅負武里南之後，傑志上場再以同樣比數不敵另一支泰甲勁旅曼谷聯，總監兼主教練朱志光認為球隊經過兩場友賽後，比賽狀態明顯有提升，但指出比賽中的集中力仍有待提高。除了傑志中場米基爾連續兩場有斬獲之外，新加盟的祖連奴在早前面對武里南亦有波入，能夠在地標戰就取得入球，這位森巴前鋒也表示非常開心。

祖連奴表示非常享受傑志的高強度踢法，但承認仍需時間適應：「我哋仲喺季前備戰階段，狀態未必十足，但我好努力咁適應緊球隊嘅高強度踢法，相信我哋仲有時間去進步，專注喺泰國嘅備戰，爭取喺嚟緊嘅比賽取得佳績。」除了要適應新踢法，祖連奴還需要與新隊友磨合，但他認為問題不大：「我啱啱加盟球隊仲要啲時間同隊友夾，好彩前場隊友好似明加索夫同金信煜質素都好高，加上我同陣中幾位巴西球員都好熟。」

猜納犀鳥2019年由泰國頂級聯賽降班，上季於泰乙以第13名衝線。同樣正在備戰新季的猜納犀鳥近期頻頻友賽，包括以1比3不敵新升上泰甲並即將於周三（2日）與傑志友賽的烏泰他尼，以及1球敗予柬埔寨球隊萬吉吳哥。