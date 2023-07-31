香港女乒不敵日本　世大運團體賽收穫銅牌

香港女子乒乓球隊周一（31日）於成都世界大學生運動會4強以0：3不敵勁敵日本，不設銅牌戰下收穫季軍，連計武術隊的4面獎牌，港隊今屆累積1金1銀3銅，為港隊歷屆成績最好的一屆。

香港女子乒乓球隊東京奧運女團銅牌成員杜凱琹和蘇慧音，夥拍林依諾、李凱敏及吳詠琳組隊參賽。港隊愈戰愈勇，小組賽3戰全勝殺入8強，周一派出蘇慧音、杜凱琹和林依諾以局數3：0 輕取印度，強勢闖進晚上舉行的4強賽，並為港隊鎖定至少一面銅牌。

4強戰第一場由香港「一姐」杜凱琹迎戰日本T聯賽選手出澤杏佳，兩人鬥得激烈，各取2局後，杜凱琹在第5局終以8：11不敵對手，未能為港隊先拔頭籌。首次參加世大運的杜凱琹之後將轉戰女單、女雙及混雙項目，力爭再踏上頒獎台。

第2場由蘇慧音對同樣是日本T聯賽選手的木村香純，蘇慧音首局先贏11：7，惜以9：11、7：11和6：11連輸3局，終以局數1：3憾負。25歲的蘇慧音早前因手部神經受損休戰長達9個月，今次在世大運復出國際賽場，兼戰團體、女單和女雙項目。

第3場港隊派出林依諾大戰早稻田大學的黑野葵衣，後者為今年全日本大學錦標賽冠軍。第一局林依諾緊纏對手，雙方鬥到「刁時」，港將以10：12先失一局，其後形勢未有好轉，連輸兩局5：11及8：11。香港隊最終以0：3告負，無緣金牌戰，不過仍有銅牌進帳，為港隊帶來今屆第5面獎牌。

男子組方面，由關文皓、何鈞傑、黃翰林、曾梓峻及張彥陶組成的香港男子隊同樣局數以0：3不敵日本，8強止步。