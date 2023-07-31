皇馬明玩麥巴比　提侮辱性報價

西班牙傳媒報道，巴黎聖日耳門(PSG)對基利安麥巴比定下續約死線在7月31日到期，皇家馬德里喺呢個日子搞小動作，向PSG提出一份「低價且具侮辱性」報價，有玩嘢成分，並以此「提醒」麥巴比切勿輕舉妄動。

《RMC》報道，麥巴比同PSG尚餘一年合約，表明唔會續約，待明夏約滿後自由身離隊，而且好大可能同皇馬有秘密協議，到時加盟皇馬，PSG為麥巴比續約定下死線，假如7月31日前仍未續約，就會將佢掛牌出售，現時已有沙特球隊希拉爾報價3億歐元(約25.8億港元)提出斟介，利物浦又提出借用一年。

就在死線日期，皇馬向PSG提出報價，卻係一份「低價且具侮辱性」報價，至於金額有幾低報道未有提及，分析指上述舉動出自皇馬會長皮里茲手筆，目的就係要玩麥巴比，提醒佢皇馬一直睇實佢。

經過上季「放飛機」事件，皇馬對於麥巴比嘅信任度降到極低水平，認為呢位法國前鋒隨時都會變卦，所以就喺續約死線呢個日子有所行動，以免麥巴比重施固技，突然同PSG續約。