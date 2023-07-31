香港隊　U22友賽輸波　「司徒Sir」：表現收貨

香港22歲以下代表隊周一（31日）晚在將軍澳足球訓練中心友賽冠忠南區，雖然球隊一度憑黃皓雋建功取得領先，惟隨後被李小恆及艾華破門輸1比2，主教練司徒文俊指球隊表現尚可接受。

今場友賽分3節，每節約30分鐘舉行，南區鞠盈智及佐佐木周負責派牌，支援史提芬彭利拿，艾華和李小恆攻堅；至於香港U22，有黃皓雋和鄭進泓擔正，趙聡悟，陳傲軒及陳潤潼3位南區球員則先代表港隊上陣，最後1節再為球會披甲。港隊初段憑黃皓雋射入先開紀錄，其後李小恆左路射入遠柱助南區追平，艾華之後接應左路傳中篤入，南區贏2比1完場。

香港U22主教練司徒文俊對球隊演出「收貨」，但認為球員攻守轉換和把握力不足：「佢哋有時候可以逼甩對手，但當有反擊機會嗰陣就處理得唔好，唔可以有效完成攻勢。」「司徒Sir」又謂球員狀態有提升空間，直言現時未足以應付整場國際賽事：「呢場波分3節踢，見到球員只可以應付30至60分鐘，但去到國際賽對手會踢得更加快、更加壓逼，現階段應該未可以保持住高強度去踢晒成場。」

南區今場反敗為勝，主教練楊正光稱進攻火力理想，惟指出防守可以做得更好：「雖然好早階段失咗一球，頭30分鐘都製造咗5至6個黃金機會，包括1次中楣同1次中柱，進攻上我係滿意，防守上希望失去控球嘅時候，喺前場畀到壓力對手。」他承認球隊仍需時間適應新踢法：「球隊一路慣常嘅踢法同球員嘅習慣，未必可以係呢兩三個星期改晒，雖然有時會失誤，但都係正常，希望唔好因為一兩個失誤而放棄呢個打法。」楊正光指出要改變踢法，難免需要經歷陣痛期：「要從錯誤中睇下點樣改善。」是日羅拔奧度僅在場邊觀戰未有披甲，楊正光透露這位新兵的傷情仍有待觀察。