愛倫韋特：美國可摘「葡萄」晉級

力爭三連冠的美國今場在E組最後一輪分組賽，面對首次打入女子世盃決賽周的葡萄牙，只要避免落敗就可以成功晉級16強。

花旗兵首輪分組賽旗開得勝以3比0擊敗越南，但上仗卻只能以1比1跟實力強勁的荷蘭打成平手。

蓮絲莉賀蘭對賽荷蘭時曾一度跟里昂的隊友丹妮雲迪當發生衝突，但她及後接應隊友開出的角球頂入一個頭槌，替球隊追平比數，我肯定她今仗將同樣表現炙手可熱。

我認為年輕小將索菲亞史密絲有能力染指今屆賽事的金靴獎，葡萄牙的防線需要小心提防她。上仗露絲拿維妮亦自4月膝部受傷後，首次正選上陣，大大加強美國的實力。

另一邊廂，葡萄牙上輪分組賽以2比0擊敗了首次打入決賽周的越南，亦取得國家隊首場女子世盃決賽周的勝仗，但她們晉級淘汰賽的希望，就要視乎她們今仗能否擊敗衞冕冠軍美國了。

妮莎莉芙及恩卡娜卡奧於這場歷史性的首場決賽周勝仗中，分別有入球進帳，今仗將希望可以為美國的防線製造問題。

另外，我亦對由賓菲加守衛卡露歌絲達領軍的葡萄牙防線表現印象深刻。她們兩場分組賽只失1球，對首次打入決賽周來說，絕對不失禮。

我認為美國面對葡萄牙將會迎來一場硬仗，但我相信衞冕冠軍的美國可憑較佳經驗獲勝，繼續追逐連續3屆封后的美夢。