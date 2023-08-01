愛倫韋特：荷蘭勢大炒越南晉級

荷蘭女足上仗打和美國女足表現出色。(Getty Images)

今場E組最後一輪分組賽，荷蘭面對首次打入女子世盃決賽周的越南，如果能夠避免落敗的話，就可以晉級16強階段。

我認為荷蘭上仗對賽衞冕冠軍美國的這場2019年決賽翻版戰時，防守表現出色，她們將希望今仗可以擊敗東南亞代表越南出線。

新加盟曼城的中場積兒洛特上場對美國時，替球隊先開紀錄，今仗大家需要留意她。至於效力巴黎聖日耳門的瑪頓絲，將希望擺脫2019年女子世盃飽受傷患困擾的陰霾，可以取得賽事的個人首個入球。

我十分欣賞這支荷蘭隊，丹妮雲迪當、柏露華及最近轉投英格蘭阿士東維拉的門將雲當絲娜等球員，全部都交出相當好的表現。

另一邊廂，首次躋身決賽周便被編入死亡之組的越南，雖然接連被美國及葡萄牙擊敗，但絕對能夠為自己的表現感到欣慰。

她們今仗將可放鬆一點，將會嘗試於前場製造一些入球機會。阮雪蓉是球隊進攻的核心球員。

然而，她們仍需要保持後防表現緊密及派出多人防守，由陳秋及梨艷美領軍的防線定要打醒十二分精神，否則將會受到荷蘭的懲罰。

我預計實力較高的荷蘭今仗將可獲勝，並成功取得晉級16強資格。