【有片】C朗轟新季第1球　成史上「頭槌王」

C朗拿度再創紀錄！周二(1日)凌晨阿拉伯冠軍盃賽事，沙特阿拉伯勁旅艾納斯以4比1大勝突尼西亞球會莫納斯提爾，C朗以招牌頭槌入波拎到今季第1球，呢個入波亦令佢超越德國名將「轟炸機」梅拿，成為史上最多頭槌入波球員。

阿拉伯冠軍盃C組賽事，艾納斯首輪只能0比0悶和艾沙比，今場佢哋強陣出擊，夏天加盟嘅波索域、阿歷士迪尼斯同施高科芬拿悉數正選上陣，比賽早段C朗曾有黃金機會，但射門被對方門將救出，直到42分鐘巴西前鋒泰利斯卡入波，為艾納斯半場領先1球。

66分鐘艾納斯後防犯錯被追平，幸好C朗8分鐘後挺身而出，佢喺遠柱接應傳中頭槌頂入，今季首次正式比賽踢正選即有入球，艾納斯完場前再入多2球，最終大勝4比1完場，依家喺C組2戰得4分排榜首，繼續向C朗登陸沙特後首個冠軍進發。

C朗今場入波，係佢職業生涯第145個頭槌入波，正式超越「轟炸機」梅拿嘅144球，成為足球史上最強「頭槌王」，第3位係70、80年代西班牙中鋒辛迪拉拿(125球)、第4位係球王比利(124球)，C朗呢個紀錄相信有排都唔會被打破。