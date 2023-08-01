麥巴比今日可袋3.4億忠誠金　PSG唔畀可解約

踏入法國時間8月1日凌晨零時之後，巴黎聖日耳門(PSG)球星基利安麥巴比根據合約，可以獲得4,000萬歐元(約3.4億港元)忠誠金，但呢位24歲射手拒絕續約後，同球會嘅關係近乎破裂，令人懷疑PSG會唔會支付呢筆忠誠金，據悉如果PSG唔畀錢，麥巴比有權即時解約，自由身離隊。

根據基利安麥巴比同PSG之前簽訂嘅合約，佢今年8月1日前仍留隊，就可以獲得4,000萬歐元忠誠金，明夏約滿再獲得另外4,000萬歐元忠誠金。不過，自從呢位法國國腳公開表明拒絕續約後，PSG認定佢毫無忠誠可言，最令會方不滿係麥巴比同時拒絕轉投希拉爾，令PSG無法收取3億歐元(約25.7億港元)轉會費，依家仲要支付麥巴比4,000萬歐元忠誠金，會方條氣一定唔順，但如果唔畀錢，等同違約，麥巴比有權申請即時解約，並可將會方告上法庭，要求賠償。

另外，根據法國職業足球章程規定，如果PSG今夏轉會窗關閉前，未能出售麥巴比，就需要將佢列入一隊名單，否則佢一樣可以向法庭申請解約，恢復自由身。換言之，基利安麥巴比隨時有機會提早今夏以自由身轉投皇馬。