安歷基心急省靚招牌　PSG可得「米」

周二(1日)晚有場重量級熱身賽，巴黎聖日耳門（PSG）同國際米蘭，喺東京新國立競技場鬥法。PSG頭幾場熱身賽表現一般，新帥安歷基急需一場勝仗省番靚個招牌，預計尼馬會正選披甲，加上佢哋近年鬥國米成績唔錯，有望贏番場，主Ｗ可取。（無綫myTV SUPER周二晚6時直播）

PSG成個暑假嘅頭條，就係畀基利安麥巴比轉會消息搶晒風頭，其實安歷基已經靜靜雞咁幫PSG磨緊劍，收購咗唔少新兵，包括皇馬攻擊球員馬高阿辛斯奧、國米後衞史堅尼亞、拜仁後衞盧卡斯靴南迪斯，仲有士砵亭嘅烏拉圭新星曼紐爾烏加迪。

不過佢哋頭3場熱身賽只得1勝1和1負，上場反輸畀大阪櫻花2比3更令人跌晒眼鏡。佢哋踢埋今場，再喺南韓鬥全北汽車之後，就會返法國準備開季，係時候認真啲。法國傳媒報道，安歷基會盡遣強陣，尼馬、阿舒拉夫同卡路士蘇拿將重回正選。

國米熱身賽安排循序漸進，先搵支意丙球隊拍跳，贏10比0打起信心，跟住同有C朗在陣嘅艾納沙踢成1比1。呢支上屆歐聯亞軍轉會同樣動作多多，多達7名球員加盟，不過意甲喺8月下旬先開咧，領隊施蒙尼恩沙基仲有時間試陣，今場勝負未必太上心，相反PSG急需一場勝仗挽面子，好彩佢哋近4次熱身賽鬥國米獲3勝1和，可以秤高少少。