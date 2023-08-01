VVD榮升利物浦隊長　阿諾特成「隔代接班人」

利物浦正式宣布，中堅華基爾雲迪積克(VVD)接替離隊嘅佐敦軒達臣，成為紅軍新隊長，右後衞阿歷山大阿諾特擔任副隊長。由於VVD已經32歲，預計唔會留隊太耐，相信24歲嘅阿諾特先至係球會重點提拔人物，做隊長「隔代接班人」。

華基爾雲迪積克2018年1月以7,500萬鎊(約7.5億港元)轉會費，由修咸頓加盟利物浦之後，已上陣222場，協助球隊捧過英超及歐聯冠軍等多項錦標，成為紅軍復興功臣，佢做新隊長，絕對實至名歸。

呢位荷蘭國腳話：「對於我及家人都係非常驕傲嘅1日，我本身已經係荷蘭國家隊隊長，依家做埋利物浦隊長，有一種特殊感覺，實在無法形容，我感到非常自豪，會盡我所能，為球隊奪得更多榮譽，為球迷帶來快樂。」

與此同時，阿歷山大阿諾特擔任副隊長，呢位英格蘭國腳喺利物浦土生土長，自細就喺紅軍受訓，可以話係根正苗紅。雖然阿諾特防守力較差，不時受批評，但佢助攻力強及處理罰球能力出色，加上近年客串中場，演出令人驚喜，被指有昔日「神奇隊長」謝拉特影子，相信下一任紅軍隊長將由阿諾特坐正。