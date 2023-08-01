世大運劍擊賽事周三展開　男花女重力爭獎牌

成都世大學生運動會明日（2日）展開劍擊賽事，港隊強陣出擊，男花派出世錦團體銅牌得主張家朗和蔡俊彥，女重亦有亞錦團體銀牌代表佘繕妡和陳渭泠，力爭獎牌。

由張家朗、蔡俊彥、楊子加和梁千雨組成的男花隊，剛奪得港隊史上首面世錦團體獎牌，世界排名升上第6，張家朗在社交媒體抒發感受：「團體賽能夠以第三名完成，非常高興能夠奪得我們花劍隊第一次的世錦團體奬牌，我們大家憑藉一條心拼搏出來的結果，各隊友憑着互相支持，信任，體諒和鼓勵，為定下的目標拼搏到底，感謝團隊各成員支持下造就今日的香港劍擊隊。」

張家朗和蔡俊彥完成世錦賽後，馬不停蹄前往成都，迎戰周五（4日）的個人賽。世界排名第7的張家朗作為奧運冠軍，無疑是大熱，但他早前手腕受傷，今屆世錦賽需要服用止痛藥上場，加上意大利有應屆世界冠軍Tommaso Marini壓陣，奪冠難度不低。而世界排名23的蔡俊彥第3次參加世大運，他在世錦賽前患上感冒，卻帶病成為銅牌功臣，有望再創驚喜。

女重個人賽明日率先上演，港隊派出亞錦團體銀牌代表佘繕妡和陳渭泠，前者在世錦賽殺入16強，創下生涯最佳成績，世界排名也升上25，狀態正盛。