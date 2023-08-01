愛倫韋特：新丁海地有力爆冷取分

丹麥將會於D組最後一輪分組賽面對海地，她們取得的成績需要好過同步硬撼英格蘭的中國，才能夠晉級16強。

這支北歐勁旅於次輪分組賽惡鬥英格蘭時，表現相當不錯，只可惜最終以0比1不敵該支應屆女子歐國盃冠軍。我相信，丹麥擁有很好的潛能，但仍然有很多地方需要作出改善。

在對英格蘭一仗中，我覺得珍妮湯臣及列姬麥臣應該要為前線的前車路士球星佩妮莉赫達提供更好的支援，而賀姆加特及祖絲菲哈絲寶一對中場球員亦應該盡快將皮球送到佩妮莉赫的腳下。

我相信佩妮莉赫能夠激活丹麥的表現，她稍為墮後在新加盟皇家馬德里的絲妮白隆等正前鋒的身後，踢波反而更加有效率，令她可以更加自由地參與球隊攻勢。

對手海地將會為0比1不敵中國而感到惋惜。她們有段時間更加力壓中國，亦有一個疑似12碼被球證推翻。我感到這支首次打入女子世盃決賽周的球隊，面對英格蘭及感屆女子亞洲盃冠軍中國，都值得取得更好成績而回。

杜摩妮差一點就成功締造歷史，為海地攻入首個女子世盃決賽周入球，但最終被中國門將朱鈺近門救出。這位19歲新星今仗對賽丹麥一戰中，將希望可以取得入球。

防守方面，鎮守中路的姬娜露易絲及達碧達祖絲縱使面對兩支勁旅，表現看來都相當穩固，不過今場賽事將要再一次交出頂級表現才可。我認為海地將會跟丹麥踢成平手，在最終都能夠有分落袋的情況下，完成其女子世盃的處子之旅。