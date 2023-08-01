許建德德國奪亞續領車手榜　向年度錦標進發

香港賽車手許建德(Jonathan)於剛過去的週末，延續強勢表現，於GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽(GT World Challenge Europe Endurance Cup)德國紐布靈站獲得銅盃亞軍，今季賽事內第4個前三名成績，亦係佢今年賽季4場比賽全部登上頒獎台。儘管比賽過程充滿挑戰，許建德與其所屬的Sky Tempesta Racing仍憑出色表現獲得比賽亞軍。在本季賽事只餘下最後一站情況下，許建德及兩名隊友Chris Froggatt和Eddie Cheever III目前於銅盃上以7分優勢領先車手榜。

Sky Tempesta Racing車隊於德國站的開局不錯，在練習賽中造出全場第14名，銅盃第2名的成績。然而，這支英國車隊在預選賽上失利，只取得全場第39名，銅盃第10名。由於天雨令測試時間減少，車隊未能在周日早上的排位賽中充分發揮帶著Sky幻彩車花的93號麥拿侖720S GT3 Evo戰車性能。許建德於他個人的排位賽上，成功造出全場所有麥拿侖GT3賽車中最快的時間，協助車隊在綜合三名車手的銅盃排位賽中取得第5位。

周日下午的3小時比賽開始前，天空停止下雨轉晴，這逼使所有車手和車隊需立即迅速作出應對。負責第一棒的Chris Froggatt在比賽中表現出色，在全場共54部賽車一同起步的狀態下，他單是在開首的第1個彎上就已超前6個位置，並且很快已能挑戰銅盃的領先地位。可是非常不幸，這位英國車手與對手爭奪位置時被撞到失控打轉，起步時建立的優勢蕩然無存，幸好戰車仍能繼續比賽。此外，他們在維修站因失誤而被判罰5 秒暫停，這令Jonathan在接棒駕駛93號麥拿侖時名次已下跌至銅盃第4位。這名港將並沒有氣餒，他希望彌補損失掉的時間，很快便掌握好比賽節奏，接連造出穩定而快速的時間，並逐漸追上前面的對手。

Eddie Cheever III及後從許建德手中接過戰車，成功延續Jonathan的步伐繼續收窄與前車的差距。這位意大利車手不斷向他前面的平治對手施加巨大壓力，成功逼使對手犯錯並取代其位置。Eddie Cheever III在最後的一段比賽表現令人驚喜，他帶領Sky Tempesta Racing的麥拿侖以銅盃第2名衝過終點，在全場總成績取得第23名。

藉著這次的成績，許建德和隊友們成功獲得寶貴的18分，協助他們於銅盃車手榜中擴大領先優勢，這三人組合亦勢不可擋的登上本賽季至今4場比賽的第4次領獎台。隨著本賽季已進入尾聲，年度錦標將會在最後一站比賽上決出勝負。GT世界挑戰賽歐洲耐力賽西班牙站將於2023年9月29日至10月1日於巴塞隆拿上演。Sky Tempesta Racing矢志在這場賽季閉幕戰中捧得年度錦標獎盃而回。

許建德表示：「這次是很好的團隊合作成績！在這競爭性極大的錦標賽中獲得分站亞軍非常有意義，要面對世上最好的車手和車隊從來都絕不容易。我們的戰車狀態非常好，非常感謝麥拿侖廠方的協助。我們成功進一步擴大車手榜上的領先優勢，但是毫無疑問，下一站在巴塞隆拿的戰況將肯定更極為激烈，比賽會爭奪至比賽的最後一刻。我已急不及待比賽的來臨。」