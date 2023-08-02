季前熱身賽　傑志鬥T1新丁繼續試陣

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上季港超「3冠王」傑志，在泰國集訓的熱身賽來到第4站，周三（2日）會與新升上泰國T1聯賽的烏泰他尼「拍跳」。「藍鳥」4日內要應付第3場友賽，面對上季T2「3哥」烏泰他尼，一眾球員在博表現之餘，能否克服體能上的考驗，也值得留意。（on.cc東網周三晚上7時按次收費直播）

「藍鳥」今夏泰國集訓之旅已與多支當地球隊交手，包括先後不敵武里南及曼谷聯兩支T1勁旅，周二（1日）傑志正選陣容作出多個變動下，再與T2球隊猜納犀鳥拍跳，並憑周緣德梅開二度，以及祖連如的入球以3比2獲勝。面對4日3賽緊密賽程，傑志球員體能情況引起關注，對此總監兼主教練朱志光則未有太擔心：「問題唔大，寓賽於操係提升比賽狀態最好嘅方法。」

「朱Sir」指出今次泰國之旅遇上的球隊，多數以正選球員應戰，相信今場對手烏泰他尼亦會派出強陣出擊，對傑志會是一大挑戰：「泰國呢度天氣炎熱，加上當地對手對抗性都強，不過季前熱身賽唔會太注重成績。」尼日利亞中場奧拿斯早前對曼谷聯一戰首次披甲，「朱Sir」指這位新兵剛剛歸隊，但仍對其狀態感滿意，至於黃洋則有輕傷在身，上陣成疑。

前身為空軍聯的烏泰他尼，上季以聯賽第3名成績打入升班附加賽，再先後淘汰素攀武里及海關聯，取得新季升上T1聯賽的資格。帶領烏泰他尼升班的主教練柏他拉本，新季繼續掌帥印，協助球隊連續兩季升班的頭號射手山度士，亦繼續留效，這位巴西前鋒過去兩季都攻入30球，今場若上陣勢為傑志後防帶來嚴峻考驗。這支T1新升班球隊羅致了多位新援，包括曾外流德甲的伊拉克中場哈馬迪、前泰國國腳蘇曼亞，以及緬甸國腳昂杜等。

【傑志預計正選陣容】

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 3.丹卓斯基 5.艾里奧 95.陳晉一

中場：16.陳俊樂 12.奧拿斯 10.基爾頓

前鋒：90.祖連奴 99.潘沛軒 7.明加索夫