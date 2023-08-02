【官宣】沙迪奧文尼拍C朗　艾納斯再搶基沙文

有C朗拿度壓陣嘅沙特阿拉伯勁旅艾納斯，周三(2日)官方宣布羅致拜仁慕尼黑翼鋒沙迪奧文尼，呢位31歲球星將會着起10號波衫，而且周薪高達65萬鎊(約650萬港元)。沙迪奧文尼夥拍C朗嘅攻擊線令人期待，有意大利記者再爆料，艾納斯正準備收購法國前鋒基沙文，打造超夢幻三叉戟！

沙迪奧文尼上年由利物浦轉投拜仁，但明顯未能融入球隊，艾納斯順利以2,400萬鎊(約2.4億港元)完成收購，如果沙迪奧文尼完成4年合約，可以再袋走1.36億鎊(約13.6億港元)忠誠獎金。沙迪奧文尼轉會前亦表達喺拜仁嘅遺憾：「離開拜仁令我傷心，我原本預期有個唔同嘅結局，無論如何我都祝福拜仁。」

沙迪奧文尼轉投艾納斯後，將會同C朗合組強大攻擊線，意大利轉會專家Rudy Galetti更爆料，話艾納斯仍未「收手」，準備力斟馬德里體育會嘅法國前鋒基沙文來投，不過接觸只係處於初步階段，仍未有實際開價同談判，基沙文2位法國戰友賓施馬同尼高路簡迪都喺今夏登陸沙特，相信關鍵會係人工同轉會費等條件。

艾納斯上季喺沙特聯賽爭霸飲恨，今個夏天亦同其他球會一樣大展拳腳，除沙迪奧文尼之外，克羅地亞中場波索域、巴西後衞阿歷士迪尼斯同科特迪瓦中場施高科芬拿分別加盟，加上原有嘅C朗、巴西前鋒泰利斯卡同哥倫比亞門將奧斯賓拿，陣容相當鼎盛。