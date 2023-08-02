死亡F組　巴西激搶半W

女子世界盃F組最後一輪，法國女足、巴西女足同牙買加女足都有機會出線，其中牙買加女足同巴西女足直接對撼，巴西原則上和波都好大機會出局，今場必定搏盡，佢哋近5仗有3次上半場領先，今仗必速戰速決，熱捧半場客勝。（Now 633周三晚6時直播）

巴西女足上輪不敵法國女足，令F組形勢微妙，牙買加女足與法國女足同得4分，巴西則以3分緊隨其後，雖然巴西和波，都可以望榜首嘅法國女足輸畀巴拿馬女足，但以乎機會較渺茫，「高盧雞女足」好大機會全取3分，意味着巴西今仗非勝不可。

法國「大」起巴拿馬

巴西形勢使然下一定搶攻，盡快鎖定勝局，好彩中場艾莉今屆已有3球進帳，腳風算唔錯，「森巴女足」近5仗有3次上半場領先，今仗必速戰速決。牙買加進攻能力欠奉，只係得死守一招，難同巴西比拚，呢次捧半場客勝。

至於另一場，手執4分嘅法國女足對兩戰全敗嘅巴拿馬女足。如果巴西同牙買加分出勝負而法國輸波，法國就會跌落次名，16強隨時要硬撼H組嘅德國，今仗必搏。巴拿馬對勁旅經常大敗而回，決賽周首戰0比4不敵巴西，之前熱身賽亦分別以0比5及0比7大敗畀日本及西班牙，近5戰4次開4球或以上，3.5球入球大屬最佳選擇。（Now 630周三晚6時直播）