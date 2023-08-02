愛倫韋特：瑞典除「根」奪首名

瑞典於今場G組最後一輪分組賽面對阿根廷之前，經已成功晉級淘汰賽，但我肯定她們如今將希望可以小組首名資格出線。

瑞典以5比0大勝意大利之後鎖定16強席位，所以，我不會感到意外教練謝赫臣會讓一些球員休戰。然而，我認為由於球隊有機會於次圈對賽美國或荷蘭，因此保持強勁走勢是相當重要。

新加盟阿仙奴的伊莉絲迪特證明了她為何是球隊能否於今屆賽事奪標的關鍵人物，她不只是一位中堅球員，於自由球攻勢時也能夠產生巨大威脅，更加曾兩次接應莊娜安達臣開出的角球取得入球，展示出瑞典於死球攻勢時相當具危險性。

我樂於看到阿仙奴球星碧克絲甸紐絲落場比賽，預期她於對賽意大利取得今屆賽事的開齋入球後，將可攻入更多入球。阿根廷上仗於落後兩球的情況下連追兩球，最終跟南非以2比2打成平手，我十分欣賞她們的打不死精神。

耶美娜洛迪古絲後備入替後產生關鍵作用，協助球隊攻入兩球，所以她今仗有可能會正選上陣，是球隊其中一個最具侵略性的球員。然而，她們定要改善後防表現，因為她們面對南非時太容易讓對方製造入球機會了。除非她們後防表現緊密起來，否則面對兩場攻入7球的強隊瑞典，將會受到懲罰。

整體而言，瑞典比阿根廷較具質素，我預計她們今仗將可獲勝，在3戰全勝的情況下，首名晉級16強。