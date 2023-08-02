45歲保方第N次掛靴　今次嚟真？

被譽為球壇「不老傳說」嘅意大利鋼門保方，都有收山嘅一日，根據意大利各大傳媒報道，呢位45歲殿堂級門神準備同意乙球隊帕爾馬解約，並即將宣布退役，結束28年職業球員生涯，並可能加入意大利國家隊，接替已故名宿維埃里，擔任球隊經理。

保方出身於帕爾馬青年軍，1995年首次意甲上陣，只係年僅17歲零295日，從此展開傳奇球員生涯，2001年以當時天價5,200萬歐元(約4.46億港元)轉會費加盟祖雲達斯之後，合共捧過10次意甲冠軍等多項錦標，可惜3次打入歐聯決賽都飲恨而回，亦曾因「電話門」假波案，隨隊降落意乙。

保方最顛峰時期一定係協助意大利奪得2006年世界盃冠軍，並累積176次上陣，屬於意軍史上披甲最多嘅球員。

保方曾於2018年轉投巴黎聖日耳門，但不獲重用，僅一季就重返祖記，當時已傳出佢準備退役，2年前再次離隊，又話可能掛靴，但結果回巢母會帕爾馬，今年1月意大利盃對國際米蘭，保方表現神勇，屢救險球，逼到對手打加時，雖然帕爾馬最終出局，但保方仍然備受讚賞。

不過，再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日，保方上季已飽受傷患困擾，加上帕爾馬爭升班失敗，令佢感到非常失望，打算提早1年解約並退休，相信未來幾日內就會正式宣布掛靴決定。