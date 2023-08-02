愛倫韋特：南非萬事勝「意」闖16強

南非及意大利將會在今場緊張刺激的G組對碰中，決定哪一隊能夠取得16強出線資格。

意大利上仗以0比5大敗於瑞典的腳下，我肯定球員將會對這個表現感到非常失望，特別是她們首輪分組賽旗開得勝，擊敗了阿根廷。意大利入球能力欠奉，所以當對方守衛出現疲態的時候，對賽阿根廷時取得致勝入球的姬列妮可以提供一個後備入替殺敵的選擇。另外，她們也需要好好加強埋門能力，好好把握機會轉化為入球。

後防方面，意大利未能應付瑞典於死球攻勢時製造出來的高空轟炸，5個失球當中有3個失球來自防守角球。由於南非死球處理的威脅或許會不及瑞典，我肯定意大利將會作出改善，令後防表現得更加有組織性。

雖然南非對賽阿根廷時未能保持兩球領先的優勢而最終打成平手，但我感到這場比賽也有一定的可取之處。南非兩位翼鋒球員希達瑪嘉亞及絲仙妮表現出色，憑著高速及靈巧的進攻，有能力為意大利一對左右二閘帶來麻煩，而嘉迪拉娜是一位門前把握力十分好的射手，今仗很大機會成為球隊最具入球威脅的球員。

我認為，南非最大的問題是後防表現，她們往往在關鍵時刻失去冷靜，所以如果她們想獲勝而回的話，定要交出更具組織性的防守表現才可。今場賽事的戰況將會相當均勢，但我認為南非的前線能夠製造較多機會，所以預期她們將可擊敗意大利，並成功晉級16強。