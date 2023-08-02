體操代表陳卓琳練習受傷　退出世大運

成都世大運現正舉行得如火如荼，不過港隊收到壞消息，體操代表陳卓琳（Charlie）周二（1日）在IG透露，由於日前在訓練期間不慎失手，令上肩，頸及頭部最先落地，甚至「短暫失去知覺及未能正常呼吸」，因此決定退出世大運，盼望隨後能復出為港隊出戰亞運。

傷患是運動員最大敵人，如果因受傷以致無法出戰國際賽就更加可惜，惟今次意外偏偏降臨在陳卓琳身上。Charlie在IG發放幾張X光檢查結果，以及她在醫院休息的相片，她指自己最近狀態理想，但於日前1次自由操練習半空動作時突然失重心，導致受傷，她回憶道：「當時突然失去重心，一剎那，前所未有的恐懼襲來，未及反應，已經倒在地上，上肩、頸及頭部率先着地，短暫失去知覺，眼前漆黑。過了一陣，意識才慢慢回復過來。」

Charlie形容「這次是我遇過最嚴重的1次意外」，她稱受傷後，手，頸及背部皆感到痛楚，甚至無法正常呼吸，要送院檢查，慶幸情況不算非常嚴重，不過與醫生及團隊商量後，決定退出世大運：「過去幾個月，我一直期待這個兩年一度的世界級賽事，亦努力地訓練和準備。可以的話，我仍想爭取出賽，但這次受傷比較嚴重，經過教練和醫生商討，加上我自身感覺作出評估，最後忍痛決定退出。」

她在文尾謂，雖然對未能參賽感到遺憾，但強調世界如常運轉，希望公眾繼續支持香港運動員。