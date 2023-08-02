港超聯　王顯琛加盟大埔首戰職業

港超聯球隊大埔周三（2日）於Facebook專頁宣布，簽入前香港青年代表隊中場王顯琛（Marco），來季將披上20號球衣。從小在大埔長大的Marco，認為今次能為這支地區球隊效力可謂意義重大，來季盼爭取更多上陣機會。

年僅21歲的Marco自小在大埔區生活，青年隊時期效力傑志和車路士足球學校（香港）等勁旅，亦為大埔青年隊一員，更曾入選香港青年代表隊出戰各項國際賽。他回港前則於美國攻讀學士學位，並為其院校出戰大學賽事。

首征職業賽場便為大埔效力，從小在這區長大的Marco認為意義重大：「始終對大埔有深厚感情，自己也一直希望成為職業球員，到今天夢想成真，更是代表自己地區比賽，感到榮幸之餘亦充滿期待。」遠赴美國留學的Marco，又透露自己其實仍有一年大學課程，但早前回港渡假時獲主教練李志堅、助教譚朗明邀請加盟，最終決定即使休學也不希望錯失機會，盼來季能夠爭取上陣時間吸收經驗。

【球員檔案】

姓名：王顯琛 Wong Hin Sum

出生日期：2002年6月11日 (21歲)

身高：1米76

位置: 中場

球衣號碼: 20