利物浦大戰拜仁　免費台黃金時間直播

周三(2日)晚黃金時間上演1場超強戲碼熱身賽，利物浦喺新加坡大戰拜仁慕尼黑。「紅軍」利物浦今夏火力全開，踢3場熱身賽合共轟入12球，前鋒達雲紐尼斯連續3場有波入，銳意洗脫「水貨」污名，勢必力爭射破拜仁大門。反觀，拜仁慕尼黑球員仍然未上力，加上雙方近4次交鋒，利物浦取得3勝1和，主勝可以看高一線。（HOY TV 76周三晚7時30分直播）

利物浦早前去德國集訓，踢兩場熱身賽分別以4比2擊敗卡爾斯魯厄，打和格雷特霍夫4比4，由於當時剛開操冇幾耐，防線比較鬆懈，導致失波比較多，上仗喺新加坡第一擊，球員精神集中，立即以4比0大勝李斯特城，達雲紐尼斯又入1球，踢3場熱身賽有4球進帳。

呢位烏拉圭國腳上季加盟利物浦後，因為入波數字下降，被批評係「水貨」，但佢今季改着代表射手嘅9號球衣，演出愈來愈醒神，今仗遇上名牌勁旅拜仁慕尼黑，肯定更渴望入波，證明身價。

利物浦其他鋒線球員狀態亦相當不俗，穆罕默德沙拿連續兩場助攻起孖，加普、迪亞高祖達、路爾斯戴亞斯亦輪流建功，加上新兵蘇保斯拉爾亦有出色發揮，紅軍進攻點夠多，足以撕破拜仁防線。

拜仁慕尼黑早前喺日本東京踢熱身賽，1比2不敵另一支英超球隊曼城，上仗僅小勝日職球隊川崎前鋒1比0，球員似乎仍然未操起狀態。加上沙迪奧文尼已離隊，但仲未簽到哈利卡尼，鋒線缺乏重心，新中堅金玟哉仍需要時間同隊友建立默契，拜仁有唔少隱憂，難以抵擋利物浦強攻。