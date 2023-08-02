季前熱身賽　理文不敵仁川聯　曾昭達：滿意發揮

黃威（右）在今場友賽後備上陣，但未能助球隊扳平。（理文圖片）

早在7月中赴南韓集訓的港超聯球隊理文，周二（1日）與韓職球隊仁川聯「拍跳」，最終以1球落敗。主教練曾昭達賽後承認對手水平非常高，但整體滿意球隊發揮，希望能藉此讓球員認清亞冠級別球隊的實力。

作客出戰的理文，今場面對韓職暫時排第8的仁川聯盡遣強陣，由陳嘉豪把守最後一關，列斯奧夥拍荷西安祖扼守中路，立花稜也、徐宏傑分任左右閘，顏樂楓、胡晉銘組成雙防中，米素爾保利臣墮後支援前線三叉戟艾華頓、基華尼頓及保連奴。不過實力佔優的仁川聯，憑主力謝素費南迪斯（Gerso fernandes）一箭定江山，最終以1球獲勝。

球隊力戰而敗，賽後主教練曾昭達表示滿意球隊發揮：「當然對方水平非常之高，無論節奏、打法上，都絕對喺我哋之上，認真程度又一流，令我哋獲益唔少。但戰況其實又唔係好一面倒，我哋都有唔少機會可以埋門，但把握力仲有進步空間。」「達Sir」續指希望透過今場友賽，令球員認清亞冠級別球隊的實力，並提升球員的比賽感覺，以在之後舉行的「亞冠盃」外圍賽上爭取更好成績。

另外，理文周三（2日）又確認，上季才加盟的中堅施沙現已離隊。這名塞拉利昂國腳在效力「黃黑軍團」期間，共上陣3次及取得1個入球。