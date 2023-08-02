愛倫韋特：牙買加頂得住巴西

牙買加於今場F組最後一輪分組賽惡鬥巴西賽前，晉級16強的機會依然相當大。

牙買加上星期六在隊長卡芙迪查梳爾缺陣下，憑著艾莉臣絲威比的頭鎚致勝入球，以1比0擊敗首次打入女子世盃決賽周的巴拿馬，並取得國家隊歷來首場決賽周的勝仗。

我肯定牙買加今仗將會充滿信心，但她們對賽巴西時，防守方面也需要交出好表現才可，事關對手將嘗試於展開反擊及死球攻勢時爭取入球。一對防守拍檔絲威比姊妹將會是球隊的核心，而效力熱刺的門將列碧卡史賓莎亦需要保持她的良好狀態。我認為另一位效力熱刺的球星杜史賓絲將會於中場，擔當控制球隊進攻的重要角色。

對手方面，巴西於首輪分組賽大勝巴拿馬後，上仗卻以1比2不敵法國，所以，我認為她們會飽受一定的壓力，事關她們今仗需要獲勝才能夠確保取得晉級16強的資格。我認為巴西進攻時要表現得更有效率，特別是於球隊以4比0大勝巴拿馬時，大演帽子戲法的翼鋒球員艾莉，以及上仗對賽法國時錯失了一個入球良機的阿迪安娜兩位球員。

我相信如果巴西想撕破目前為止還未失過1球的牙買加防線的話，負責攻堅的黛賓娜及姬爾絲需要提供更大的威脅。但牙買加的星級前鋒卡芙迪查梳爾將會復出，大大加強球隊實力，我預計她們今仗激戰巴西將會取得和局及成功晉級次圈，並淘汰巴西出局。