世大運　佘繕妡殺入女重四強鎖定獎牌

成都世界大學生運動會今日（2日）展開劍擊賽事，香港女子重劍手佘繕妡一路過關斬將，殺入4強，在不設銅牌賽下，鎖定獎牌。

港隊派出佘繕妡、陳渭泠、陳祉澄和黃琛之角逐女重個人賽。佘繕妡早前打入世錦賽16強，世界排名升上25，被列為3號種子，在小組賽6場全勝，以總成績第5名直入32強。

「佘佘」去年勇奪NCAA冠軍，來到世界舞台，實力同樣出眾，以15：7和3：2連挫中國的Yuexin Shi和烏克蘭的Yeva Mazur，迎來排名35的意大利劍手Gaia Traditi。雙方咬緊比數，但「佘佘」展現大心臟，以15：14險勝對手，殺入4強，在不設銅牌賽下，鎖定獎牌，將與美國好手Catherine Nixon爭入決賽。

至於陳渭泠和陳祉澄以2勝4負出線，前者以11：15不敵新加坡的Kiria Tikanah，後者以8：15輸給匈牙利的Tamara Gnam，首圈止步。黃琛之在小組賽全敗出局。

男子佩劍方面，3個港將順利出線，張愷駿以15：9刺走印度劍手，但以10：15不敵意大利劍手，次圈止步。陳樂熹和周頌羲輸給德國和澳洲劍手，首圈出局。