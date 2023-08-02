世大運　港隊男女4x100混接力決賽敬陪末席

成都世界大學生運動會今日（2日）繼續游泳和田徑賽事，港隊游入男女子4x100米混合泳接力決賽，以3分57秒27敬陪末席。

港隊派出11男4女角逐游泳項目，由關鵬、黃培燊、簡綽桐和何南慧組成的男女子4x100米混合泳接力隊，在上午游出3分56秒91，排名第8，拿下決賽最後一席。四人晚上合力造出3分57秒27，在8隊中敬陪末席。

個人項目有兩人突破初賽。卓銘浩在男子200米自由泳游出1分50秒36，以小組首名、總成績第7名晉級準決賽，再造出1分50秒09，可惜排名第10，與決賽擦身而過。簡綽桐在女子100米自由泳游出56秒65，以總成績13名出線，再造出56秒69，排名12畢業。

田徑方面，兩個女子百米飛人陳佩琦和梁筠宜，昨日跑出11秒81和11秒98，以小組首、次名驚喜晉級準決賽。負傷的陳佩琦保持水準，把時間稍稍推前至11秒80，排名17，未能更進一步。梁筠宜表現「跌watt」，以12秒51敬陪末席。

同日網球賽事，王康怡在女單16強對南韓球手金多彬，先贏一盤6：4，但第二盤「吞蛋」輸0：6，第三盤落後0：2之際決定棄權。她透露身體不適，為明日兩場雙打留力。隊友李芬以2：1（6：3、5：7、6：1）淘汰南韓的李恩慧，將與中華台北的梁恩碩爭入4強。