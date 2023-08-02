季前熱身賽　傑志反勝為敗　2比3不敵烏泰他尼

港超聯球隊傑志周三（2日），迎來在泰國熱身賽的第4擊，作客面對新升上泰國T1聯賽的烏泰他尼。「藍鳥」一度靠米基爾、祖連奴的入球兩度領先，但之後9分鐘內連失兩球，最終以2比3不敵烏泰他尼，吞下今次集訓第3場敗仗。

正經歷4日3戰的「藍鳥」，今場正選11人與上仗完全不同，4人後衞包括羅梓駿、丹卓斯基、艾里奧及陳晉一，基爾頓、米基爾坐鎮中場，明加索夫、伊高沙托尼則在兩翼支援箭頭祖連奴。

傑志剛擊敗猜納犀鳥，成功在泰國熱身賽開齋，今仗當然乘勝追擊，甫開賽先有中目標埋門，伊高沙托尼施冷箭被門將昆齊接實。5分鐘輪到烏泰他尼反撲，哈馬迪開出角球，山度士頭槌僅僅頂斜。戰況之後陷入膠著狀態，直至28分鐘基爾頓右路橫傳，米基爾禁區內被南尹在踢跌，當時球證未有表示，但經視像助理裁判（VAR）提醒下，最終「藍鳥」獲判十二碼，由米基爾操刀破網，助球隊先開記錄。3分鐘後「藍鳥」差點擴大比數，祖連奴策動反擊，明加索夫起腳柱邊出界，半場暫時領先1球。

易邊後主隊急起直追，54分鐘哈馬迪罰球斬入禁區，基爾頓頭槌解圍不遠，安巴快腳射入，猜納犀鳥追成1比1。2分鐘後「藍鳥」隨即還以顏色，陳晉一大腳斬前，祖連奴無人看管下盪射得手，短時間內再度領先。雙方之後各自換入後備球員，64分鐘山度士接應隊友傳送，禁區內控定再扣過門將保羅後輕鬆射入，猜納犀鳥成功追平；8分鐘後山度士再助攻朗達柏門前撞入，反超前3比2。隨着補時階段後備入替的潘沛軒勁射中楣，最終「藍鳥」落敗而回。

傑志第一個失球再次來自對方死球攻勢，總監兼主教練朱志光賽後承認需要在防守死球「下多啲功夫」：「依球唔係直接畀人頂入，只係個波滴番出嚟禁區頂，落喺對手身上畀人射入，都有少少唔好彩。今場守人貼咗，但係仲要改善，因為亞冠嘅對手可能踢法都會好直接。」今場為球隊一星期內的第4場比賽，「朱Sir」表示對球員體能考驗很大，但相信他們可藉密集式比賽，恢復狀態至6、7成。