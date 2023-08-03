阿仙奴奪酋長盃　捷西斯開刀缺席英超開季

距離英超開鑼仲有1個星期多啲，上季亞軍阿仙奴傳出噩耗，巴西前鋒加比爾捷西斯膝部舊患復發，即時做手術治療，預計要休息約6個星期時間，將會錯過對曼聯等大戰。不過，阿仙奴周四(3日)凌晨喺酋長盃互射12碼擊敗摩納哥捧盃，周日(6日)社區盾對曼城前先振軍心。

捷西斯喺上年底世盃膝部受傷，一度休息3個月，不過近日舊患復發，領隊阿迪達證實：「捷西斯做咗個小手術，佢個膝頭有啲問題需要解決，同佢上次手術有關，唔係咩嚴重傷患，但都要抖幾個星期。」消息指捷西斯嘅休養期約6個星期，如果屬實佢會錯過周日社區盾，同時缺席開季頭5輪賽事，當中包括9月3日主場對曼聯。

主力前鋒受傷下，阿仙奴周四喺酋長盃迎戰法甲嘅摩納哥踢成均勢，客隊喺31分鐘憑尤索夫科芬拿頭槌先開紀錄，代替捷西斯出任箭頭嘅尼基迪亞，完半場前接應傳中近門射入追平，兩隊踢成1比1要互射12碼分勝負，阿仙奴門將蘭斯達爾救出1球，而5位主罰球員全部射入，阿仙奴最終12碼贏5比4捧盃。

阿仙奴目前面對唔少傷病問題，英格蘭國腳布卡約沙卡今場因病缺陣，未知可唔可以喺社區盾復出；左閘辛真高自上季尾受傷後，至今仍未有參與任何季前熱身，不過阿迪達表示呢位烏克蘭國腳「即將復操」；上月續約嘅翼鋒雷斯尼爾遜亦因傷缺席近2場賽事。