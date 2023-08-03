利物浦輸波又失4球　高普：後防有問題

利物浦亞洲之旅最後一站，周三(2日)喺新加坡以3比4輸畀拜仁慕尼黑，阿根廷中場阿歷斯麥亞里士打更受傷離場，輸波兼折將。利物浦今場再失4球，4場季前熱身賽合共被入10球，領隊高普賽後亦承認防線集中力出現好大問題。

利物浦今場早段繼續展現強大攻擊力，加普2分鐘先開紀錄，華基爾雲迪積克28分鐘拉開比數，但完半場前被拜仁嘅基拿比同利萊辛尼各入1粒追和。下半場亦係同一劇情，路爾斯戴亞斯66分鐘幫利物浦再次領先，但後防甩漏令拜仁尾段靠祖薛史坦尼錫同卡拉錫入波，「紅軍」最終3比4落敗。

高普賽後批評防線表現差勁：「今場有好多正面嘅事，當然亦有好多我唔鍾意嘅事需要分析，今場有2個失波都係因為失去集中力，返英國嘅機程好長，我哋會有好多時間研究。」阿歷斯麥亞里士打今場撞傷膝頭，半場被見到一拐一拐咁離場，不過高普就派定心丸：「佢只係扭親下，可以繼續踢，不過我哋唔需要冒險，佢冇事。」