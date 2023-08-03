鬥亞洲隊歎慣慢板　捧德國女足半場細

女子世盃H組最後一輪，原本被睇好可以輕鬆首名出線嘅德國女足，今仗決戰南韓女足竟然係出線生死戰，佢哋依家同摩洛哥女足同得3分，不過德國女足喺得失球領先10球，今場只需要穩陣贏波，就好大機會出線，唔使急於搶攻，半場細揀得過。（now 630周四晚6時直播）

德國女足上輪被哥倫比亞女足絕殺，小組首名已經唔喺掌握之中，依家最重要係保住出線權，由於佢哋首仗曾6比0大炒摩洛哥女足，同分嘅話亦極大機會贏得失球，所以只要贏波就穩陣，加上今仗對手係兩戰全敗兼吞3蛋嘅南韓女足，德國女足要贏唔難，翻查往績，德國女足近3次對亞洲球隊全部獲勝，半場全開1球或以下，今場客W欠分頭，一於再捧1.5球半場細。

另一場哥倫比亞女足對摩洛哥女足，「神奇球隊」哥倫比亞女足只要拎1分就足夠首名出線，踢法上會以穩為先。連續兩場入波嘅前鋒蓮達卡絲杜，上場尾段因體力問題一度暈倒，今仗可唔可以披甲仲係未知數，勢必影響球隊入球能力。

摩洛哥女足出線形勢被動，今場要拎到比德國女足更好成績先可以出線，不過佢哋本身戰鬥力唔強，而且缺乏入球能力，近8場比賽有7場總入球開2球或以下，今仗博2.5球入球細屬最佳選擇。（now 633周四晚6時直播）