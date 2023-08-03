【有片】美斯球王騷 再轟2粒率邁亞密晉級

美斯入球停不了！周四(3日)朝早北美聯賽盃32強賽事，國際邁亞密主場3比1擊敗奧蘭多城，「球王」美斯再轟入2球，延續佢登陸美職後場場有波入嘅威勢。美斯喺國際邁亞密3場入5球，繼續向北美首個冠軍進發。

今場淘汰賽因天雨問題延遲開波，不過主場球迷一樣興奮，西班牙球星佐迪艾巴賽前首度拎波衫同球迷見面。比賽展開後焦點繼續喺美斯身上，開波7分鐘佢就接應羅拔泰萊傳送，心口控定再抽入；奧蘭多城17分鐘追成平手，客隊嘅硬朗踢法一度辣着美斯，呢位阿根廷前鋒喺20分鐘一度從後攔截食黃牌，佢31分鐘再有射門中柱，半場踢成1比1平手。

換邊後5分鐘，國際邁亞密前鋒祖斯夫馬天尼斯博到12碼，令人意外嘅係美斯未有處理，祖斯夫馬天尼斯親自操刀射入；主隊64分鐘換入佐迪艾巴，令美斯、布斯基斯同佐迪艾巴呢個昔日巴塞組合，首度喺美國同場上陣，美斯喺71分鐘再接應祖斯夫馬天尼斯傳中，第一時間窩利抽入，帶領國際邁亞密殺入16強。