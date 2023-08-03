愛倫韋特：德國勢大勝南韓晉級

今仗賽前的焦點，絕對是德國上仗爆冷不敵哥倫比亞後，導致她們仍要為晉級淘汰賽而努力，故今鬥南韓需要交出反彈的表現才可。

我認為德意志大軍犯了大錯，球隊憑著阿歷珊達波普於比賽尾段追平比數後，便全軍壓境進攻，希望可以從後反勝哥倫比亞，但其實她們本應踢得保守一點和滿足取得1分而回。結果，這個舉動導致球隊後防暴露了空位出來，更加在比賽完結前被對手攻入奠勝入球，製造出今屆賽事目前為止最爆冷的賽果。但強隊往往能夠在受壓的情況下交作出反應，毫無疑問德國有能力交出反彈表現。

阿歷珊達波普兩場分組賽攻入3球，狀態大勇，預期她將會是最大的入球威脅。另外，奧貝多芙將會嘗試控制中場，而卡拉娜布侯亦有能力於邊路構成問題。然而，我認為德國中場需要為後防提供更好的保護，所以莎拉達比茲及蓮娜瑪古爾除了有責任要回防之外，還要為前鋒製造入球機會。

南韓兩場分組賽全敗，我本來預期她們可以交出更好的表現，雖然球隊以取得小組前兩位的出線資格為目標，但她們爆冷被摩洛哥擊敗後，看來最終會敬陪末席出局。

她們陣中的星級球員池笑然及崔素賢，還未發揮出她們應有的潛能，故此今仗面對德國需要提供更多的創造力。至於李景敏的埋門能力亦需要有所提升，要好好把握僅有的機會轉化為入球。當這三位球員進入狀態的時候，毫無疑問將會為球隊帶來一定的質素，但由於德國的實力遠在南韓之上，預計德意志大軍今仗將可交出反彈表現，獲勝而回。