愛倫韋特：哥倫比亞降「摩」入16強

摩洛哥及哥倫比亞上輪分組賽，分別爆冷擊敗了德國及南韓，而摩洛哥更加取得國家隊歷來首場女子世盃決賽周勝仗，所以雙方進入今場賽事前，氣勢相當旺盛。

文紐娜華妮嘉絲對德國時於補時階段攻入奠勝入球後，協助哥倫比亞兩戰全勝，很大機會可以躋身淘汰賽圈。她們到目前為止的表現令人留下深刻印象，前場進攻表現令人興奮，而後場防守亦相當具組織性，令到德國的前線進攻表現保持平靜。

年青小將蓮達卡絲杜是今屆賽事，其中一位表現最為突出的球員，她面對德國時攻入一個精彩的入球，展示出她天才橫溢。今仗大家也需要留意她的表現，她有能力於邊路或中路構成問題，令對方守衛防不勝防。美娜拉美妮絲是另一位能夠為對方防線帶來麻煩的球員，而文紐娜華妮嘉絲的頭槌入球，展示出這支南美球隊於死球攻勢時也可以產生威脅。

摩洛哥以1比0擊敗南韓後，如果今仗能夠再一次爆冷取得好成績的話，仍然有機會晉級次圈。

查娜迪替球隊攻入決賽周首個入球後將會信心十足，所以哥倫比亞的防線定要對她作出嚴密看管才可，而我認為效力熱刺的露絲娜艾耶妮無論正選上陣或後備入替都好，都是球隊的另一位危險人物。

但重點是摩洛哥需要保持後防表現穩固，每位球員要為隊友多走兩步，於自己的位置保持緊密，因為我認為哥倫比亞將會甫開賽便會展開強攻，務求於比賽初段先開紀錄。雖然摩洛哥上仗取得了好成績，但我認為她們今仗難以再次凱旋而歸。我預計哥倫比亞今仗將可獲勝，以小組首名資格出線。