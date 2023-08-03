世大運　黃澤林首次夾王康怡　混雙入8強

世界大學生運動會周四（3日）於中國成都上演網球混雙賽次圈賽事，香港網球「一哥」黃澤林夥拍王康怡以賽事2號種子身份登場，直落兩盤擊敗捷克組合，晉級8強。

王康怡昨日（2日）因身體不適女單16強中途退賽，休息過後狀態回復不少，上午先與梁筠彤出戰女雙，惜在8強以2：6、6：3、9：11不敵日本組合Ikumi Yamazaki／Misaki Matsuda，與獎牌擦身而過，下午她與兩項青年大滿貫雙打冠軍黃澤林合作出戰混雙賽。

今次是兩人首度合作，這對香港組合以2號種子身份直入16強，迎來捷克組合Jan Jermar/Anastasia Polach。 首盤香港組合3度「破發」下，僅花19分鐘以6：1拿下第1盤，第2盤香港組合繼續保持優勢，再贏一盤6：3，晉級8強。

同日香港女子花劍隊和男子重劍隊分途出戰個人賽，女花的范琳娜64強止步，而關渝澄和符妤名則分別不敵烏克蘭和日本劍手，無緣16強，至於男重的吳浩天連過兩關在32強止步，楊均培則在128強遭淘汰。

港隊明日將出戰男子花劍和女子佩劍個人賽，其中男花派出應屆世錦賽團體賽銅牌成員張家朗和蔡俊彥，而早前受傷的東京奧運代表吳諾弘亦會復出參賽，值得留意。