奧拿拿被質疑「恰」馬古尼　獲隊友力撐

喀麥隆門將奧拿拿加盟曼聯後，喺後場幫助組織嘅效用有目共睹，不過佢暫時最受歡迎嘅時刻，卻係上場對多蒙特「鬧爆」哈利馬古尼一幕。前英格蘭國腳艾邦拉荷日前公開質疑，話奧拿拿係「揀」哈利馬古尼嚟鬧，對住其他隊友未必會爆，不過利辛度馬天尼斯就力撐奧拿拿「鬧得啱」。

曼聯上場2比3輸畀多蒙特，奧拿拿下半場救出險球後追住哈利馬古尼鬧，獲球迷唔少好評，曾效力阿士東維拉嘅《talksport》主持艾邦拉荷質疑：「首先馬古尼喺嗰一球波冇犯錯，佢交個波畀中場(基斯甸艾歷臣)，係個球員自己交咗畀人。我覺得馬古尼已變成出氣袋，奧拿拿鬧佢就係因為佢好恰，佢夠唔夠膽鬧利辛度馬天尼斯？佢夠唔夠膽鬧拉舒福特？如果馬古尼犯錯，我會明白奧拿拿咁做，但佢佢對其他隊友都要一視同仁。」

不過，同奧拿拿喺阿積士已經合作嘅利辛度馬天尼斯，就力撐奧拿拿「鬧得啱」：「奧拿拿個性好強，係一個態度正面嘅領袖，佢要確保每個隊友都處於最好狀態，當你夠專注，同隊友爭執都好閒，足球場上經常發生，佢哋(奧拿拿同哈利馬古尼)之間冇任何問題。」