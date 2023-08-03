澳洲羽賽　鄧謝配強勢打入八強

周四（3日）澳洲羽毛球公開賽，香港混雙拍檔鄧俊文／謝影雪和李晉熙／吳芷柔命途各異，「鄧謝配」輕取印尼組合，打入8強，「李吳配」不敵中國組合，16強止步。

隨著男單的伍家朗、李卓耀和陳延澤相繼出局，混雙項目成為港隊希望。世界排名23的鄧俊文／謝影雪首圈力挫印尼的Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati，次圈迎來另一印尼組合Praveen Jordan／Melati Daeva Oktaviantiy。雙方過往5次交手，「鄧謝配」取得4勝，今場同樣贏得輕鬆，早早搶佔主動，以21：13先拔頭籌。

「鄧謝配」第二局未有手軟，開局領先6：2，再逐漸拉開到11：4進入技術暫停，下半局球路更加刁鑽，讓對手毫無還擊之力，以21：10勝出，僅花27分鐘直落兩局打入8強，將對上3號種子、南韓好手徐承宰／蔡侑玎。

不過，李晉熙／吳芷柔面對世界排名第8的中國組合蔣振邦／魏雅欣，未能嘗到甜頭，力戰30分鐘，以17：21、14：21落敗，16強止步。