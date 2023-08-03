華盛頓網球公開賽　梅萊奪5年來首勝

前網球「一哥」梅萊周四（3日）於華盛頓網球公開賽32強，直落兩盤7比6（細分贏7比5）及6比4擊敗中島布蘭登晉級第3圈，會與正面交鋒。

梅萊對上一次在華盛頓網賽勝出，已數到2018年，當時梅萊出戰8強前，因體力問題宣布退賽。這位英國球手本屆不需出戰第1圈賽事，直入第2圈，與中島布蘭登力爭出線，首盤戰況膠着，雙方皆沒有出現破發機會，一路僵持至Tiebreak，梅萊細分一度落後2比5，但前「一哥」此時發揮強大韌力，連贏7分取得首盤。

中島布蘭登第2盤嘗試收復失地，並逼出6次破發機會，但一一被梅萊成功守住，相反梅萊這盤僅得兩次破發分，即能打破對手1個發球局，以6比4再下一城，相隔5年終於能夠在華盛頓網賽取得勝利，下場會面對世界排名第9的富斯。

相隔5年再能在這個場地取勝，梅萊賽後顯得相當感觸：「過去4至5年真的十分漫長，好開心能夠克服傷痛回歸賽場，甚至有能力參與高水平賽事。」他亦不忘稱讚對手發揮，慶幸自己關鍵時刻表現較佳，因而順利取勝：「他的發球相當出色，使我難以招架，不過他在Tiebreak期間出現幾個失誤，結果被我奪得該盤。」