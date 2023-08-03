蘿倫占士超越哥哥　巴舒亞伊：佢射術好過我

英格蘭女足喺女子世盃殺入16強，將會同B組次名尼日利亞女足交鋒，上場對中國女足交出2入波+3助攻嘅蘿倫占士，立即成為英格蘭球壇「人氣王」。呢位21歲新星係車路士球星列斯占士嘅細妹，佢決賽周前就揚言要走出哥哥陰影，而佢亦講得出做得到，連前車路士射手巴舒亞伊都喺社交網留言：蘿倫占士射術好過我！

英格蘭女足自首席射手美迪受傷後，進攻一直出現好大問題，分組賽首仗對海地女足只靠12碼贏波，結果蘿倫占士喺第2場對丹麥女足擔正，立即一箭定江山為球隊贏波，最後一輪對中國女足，蘿倫占士大爆發入2球兼交3次助攻，如果唔係有1個入波被VAR爭議性判越位，蘿倫占士就會有入波、助攻「雙帽子戲法」。

蘿倫占士嘅光芒，亦喺男子球壇引起哄動，曾喺車路士同列斯占士做隊友嘅比利時前鋒巴舒亞伊，喺twitter向列斯占士表示：「嘩！蘿倫占士嘅射術仲好過我！」列斯占士用連串「笑到喊」emoji回應後，巴舒亞伊再話：「老實講我只係睇咗兩場，但蘿倫占士真係好好好勁！」

效力車路士女足嘅蘿倫占士，上季當選英超最佳青年球員，佢喺決賽周前曾表示：「我想打出自己名堂，唔係叫列斯占士妹妹，而係蘿倫占士。」列斯占士上年底因傷，無緣出戰卡塔爾世盃，估唔到蘿倫占士搶先一步喺世盃舞台大放異彩。