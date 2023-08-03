5星輪住走　修咸頓開咧前被「肢解」

修咸頓今季降落英冠後，陣中唔少球星成為轉會市場搶手貨，不過到英冠開咧前，仍然有大批球員「滯留」，領隊羅素馬田承認已做好被「肢解」嘅準備，據報修咸頓將喺短時間內放走5名主力球員。

「聖人」多位球員準備離隊，穆罕默德沙利素日前以1,700萬鎊(約1.7億港元)轉投摩納哥，另一中堅卡列達卡亞，據報亦將以500萬鎊(約5,000萬港元)過檔里昂；比利時中場羅美奧拉維亞同時被利物浦、車路士、曼聯斟介，離隊係時間問題；英格蘭國腳禾特普斯就盛傳答應加盟韋斯咸，只等兩間球會就轉會費達成共識；而20歲小將利夫拿文度亦正同紐卡素斟介轉會。

對於喺開咧時間即將失去多位主力，領隊羅素馬田表示會「接受現實」：「我哋係支啱啱降班嘅球隊，陣中好球員自然會有人爭，球隊要做好準備。我唔會話所有球星都會離隊，個人認為轉會窗應該係聯賽開咧前完結，開咧後先至有咁多主力被搶走，我覺得係匪夷所思。」