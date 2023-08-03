漢友末節大逆轉　殷兆俊享受當underdog力爭上游

周四（3日）男子高級組銀牌，漢友和崇德飛鷹在「復活區」相遇，漢友上演驚天逆轉，第四節一度落後9分下，打出一段17：0的攻勢，以71：66擊敗對手，將對上南華和香港東方之間的負方。

漢友連續三季全華班，陣中或許沒有頂尖球星，但全民皆兵，溫梓豐和蔡駿賢強攻籃下，殷兆俊快攻，首節領先16：15。飛鷹洋將奧斯汀上場面對滿貫，單節狂轟20分，今場出奇慢熱，第二節才射入罰球正式「開機」。漢友未有自亂陣腳，殷兆俊充當箭頭，朱浩雯和馬嘉聰適時提供三分火力，半場領先37：34。

換邊後，飛鷹的楊文綱扮演「X Factor」，射入3球三分，包括一球「3+1」掀起高潮，一度拉開9分差。但漢友展現韌力，溫梓豐、蔡駿賢和殷兆俊輪流殺入籃下，竟打出一段17：0的攻勢，反超前69：61。奧斯汀沉不住氣被判技術犯規，即使末段多次博到罰球，但命中率平平，以66：71落敗，結束銀牌之旅。

漢友打出漂亮的團隊籃球，鄺錦昌、黃銘德、溫梓豐和蔡駿賢各得9分，殷兆俊攻入17分。32歲的殷兆俊效力漢友8年，見證漢友升班，由昔日的小伙子變成老大哥：「我讀完大學後，太多東西分神，表現跟不上甲一，幸好阿sir（主教練翁金驊）讓我加入漢友，慢慢打返上甲一。我很珍惜這個機會，希望和年輕隊友打出成績。」

「Big 4」壟斷甲一多年，有外援的球隊，尚且難以撼動他們地位，全華班的漢友更甚。但殷兆俊目標明確：「我想試試頭四的滋味。其實我幾享受當『underdog』，因為沒包袱，只要做好部署，成績自然會出來。你覺得我們是『underdog』贏不了，就努力贏給你看。」