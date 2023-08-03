曼城研究新戰術　「解凍」加雲菲臘斯

曼城上年簽入英格蘭中場加雲菲臘斯，不過呢位27歲球星發展不似預期，喺洛迪卡斯簡迪嘅統治性表現下，加雲菲臘斯被逼長坐冷板。不過曼城早前喺熱身賽，曾經試踢雙方中戰術，畀加雲菲臘斯同洛迪卡斯簡迪同時上陣，如果實驗成功，加雲菲臘斯就有望「解凍」。

曼城早前對拜仁慕尼黑，加雲菲臘斯同洛迪卡斯簡迪下半場組成雙防中，加雲菲臘斯有較大自由參與進攻，類似喺國家隊同迪格蘭賴斯嘅合作模式，據報呢個組合係領隊哥迪奧拿眾多戰術中嘅一個選擇，如果加雲菲臘斯可以把握機會，有望成為曼城重要一員。

加雲菲臘斯上季只為曼城上陣21場，平均每場踢28分鐘，而全季只有21分鐘係同洛迪卡斯簡迪同時上陣，當中又有6分鐘係因為洛迪卡斯簡迪客串中堅，所以哥迪奧拿喺季前畀佢哋試驗中場拍檔，對加雲菲臘斯絕對係一個積極訊號。

加雲菲臘斯早前亦表明唔會放棄爭正選，拒絕離隊：「我嘅目標係踢曼城，上季啱啱先做3冠王，冇理由要離開。我只係加盟12個月，唔會咁快就放棄。」