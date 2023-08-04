【有片】C朗「暴力頭槌」做救世主　艾納斯驚險出線

葡萄牙巨星C朗寶刀未老，呢位38歲前鋒喺周四(3日)深夜阿拉伯冠軍盃最後一輪分組賽，扮演救世主，踢到87分鐘，發揮驚人彈跳力「飛將軍」頭槌勁頂入網，協助艾納斯以1比1逼和札馬雷科，並力壓對方，取得8強席位。由拜仁慕尼黑來投嘅沙迪奧文尼首次為艾納斯上陣，呢個前「雙紅」鋒線組合果然有料到。

今場屬於C組賽事，賽前第2位沙特阿拉伯豪門艾納斯僅領先第3位埃及球隊札馬雷科1分，戰至54分鐘，札馬雷科獲得12碼，打開紀錄，即時令艾納斯陷入出局邊緣。C朗不愧為王牌，喺87分鐘接應長傳，勁頂入網，令人佩服呢位老將踢到比賽末段，仍然體力充沛，彈跳力、角度、勁度都配合得非常完美，亦係C朗球員生涯第840個入波。最終艾納斯保住小組次名出線資格，將於8強對摩洛哥球隊拉查體育會。

今場另一個焦點係早前由拜仁慕尼黑加盟艾納斯嘅沙迪奧文尼，呢位31歲塞內加爾國腳下半場一開波後備上陣，表現獲得好評，相信再花多一段時間同隊友磨合，佢同C朗拍住上，應該可以發揮更強威力。