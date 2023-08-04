安歷基上任1個月即想辭職？PSG咁回應

法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)同球星基利安麥巴比嘅「矛盾」，令球隊出現新危機，根據西班牙《馬卡報》爆料，剛上任1個月嘅PSG教練安歷基覺得上錯「賊船」，對於呢場「世紀鬧劇」感到煩壓同無所適從，有意辭職。

據悉安歷基原本視麥巴比為球隊戰術重心，但佢自從表明拒絕續約後，已同球會關係破裂，早前被踢出亞洲之旅集訓名單，PSG準備出售佢，甚至雪藏至明夏約滿，結果打亂呢位西班牙名帥嘅部署，PSG飛到日本踢3場熱身賽只有1和2負，包括輸畀日職球隊大阪櫻花。因此，爆出安歷基及教練團隊對於PSG現時內部情況感到「唔舒服」，唔排除會劈炮。

消息出街後，PSG作出澄清，認為有關報道係荒謬，但一波未平，一波又起，法國媒體《RMC》指PSG會長艾卡理化同總監甘波斯嘅矛盾日漸加深，艾卡理化不滿對方偏袒麥巴比，質疑對方係為麥巴比打工，而唔係為球會工作，甘波斯不滿艾卡理化干涉轉會事務，佢亦可能因此而辭職。

幸好PSG都有好消息，球星尼馬已經復出，並喺周四(3日)熱身賽，射入2球及1次助攻，協助PSG以3比0大勝全北汽車，近4場熱身賽首次贏波。