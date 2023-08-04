黃蜂234億完成交易　米高佐敦賺10倍離場

NBA傳奇米高佐敦正式結束13年的大老闆生涯，黃蜂周四發出聲明已將球隊的股份權交易完成，消息指米高佐敦出售的大部股份估值約30億美元（約234億港元），但未來仍以新角色支持球隊。

米高佐敦在2006年成為黃蜂前身山貓的小老闆，至2010年再花費2.75億美元成為球隊的最大股東，也是NBA球壇的唯一黑人老闆。轉眼間米高佐敦成為黃蜂「話事人」13年，並於今年決定出售大部份的股權。

「在過去13年裡有機會成為我的家鄉球隊、北卡羅來納州夏洛特黃蜂的大股東，實在感到無比的榮幸，我為球隊所取得的一切感到自豪，包括黃蜂隊名的回歸、夏洛特主辦2019年NBA全明星賽及黃蜂體育娛樂公司成為社交的支柱。」佐敦在聲明中向球隊致謝，並多謝球迷多年的支持，「多年來，黃蜂球迷對球隊堅定不移的熱情及忠誠令人難以置信，我很高興能夠移交給Gabe及Rick這兩位成功又創新的領導者，我知道黃蜂在強而有力的管理下將繼續前進，我對團隊的未來感到興奮，並希望未來幾年我以新角色繼續支持球隊及社區。」

米高佐敦最終決定將黃蜂出售予Gabe Plotkin及Rick Schnall帶領的集團，股值約30億美元，而佐敦會保留少量股權，並在未來對於球隊的選秀權仍有主導權；經過NBA董事會的批准，這筆交易今日已正式完成。